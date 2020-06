"Me arrastró a lo más oscuro": Alessandra Rosaldo recuerda una relación tóxica que vivió

Ciudad de México.- La actriz y cantante, Alessandra Rosaldo, mediante una charla en su canal de YouTube, recordó una de la relaciones más tóxicas que vivió en el pasado.

Aunque actualmente goza de tener un matrimonio estable al lado de Eugenio Derbez, la exintegrante de Sentidos Opuesto a tenido que sufrir de malos tratos en pasados noviazgos.

En su relato, la madre de Aitana por casi dos años estuvo sumida en el alcohol y los excesos, sin embargo con el paso del tiempo fue superando algunos de sus problemas.

En mi caso no fue una amistad, pero fue una relación, un novio que me arrastró al punto más oscuro de mi vida, al año y medio más oscuro de toda mi vida, de fiesta, de alcoholismo, de estar en el antro, o sea, no fui alcohólica, pero creo que estuve a dos pasos”, contó.