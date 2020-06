Ana Bárbara conmueve con tierna fotografía de su infancia al lado de su padre

View this post on Instagram

Bendigo la semilla santa que hizo que germinara y asiu0301 tener la oportunidad de estar en este (aunque incierto) maravilloso mundo de caminos, muchos llenos de alegriu0301as y retos, mientras que alguno que otro de obstau0301culos difiu0301ciles de vencer pero no deja de ser una gran u201caventurau201d asiu0301 que GRACIAS papau0301 gracias Don Antero por invitarme a venirud83dude4cud83cudffb y felicidades a ti y a todos lo Padre del mundo por tener la virtud de DAR VIDA ud83dude4fud83cudffc #DiaDelPadre