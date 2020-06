Érika Buenfil responde a los que la critican por celebrar el Día del Padre: "Yo fui padre y madre"

Ciudad de México.- La querida y famosa actriz de Televisa, Érika Buenfil, ha respondido a las cientos de criticas que recibió por festejarse el Día del Padre, pues sus usuarios afirman que ella no debería de hacerlo, a lo que ella respondió que a lo largo de 15 años ha sido "padre y madre" de su hijo Nicolás.

Buenfil compartió una foto en la que se pintó un bigote y se deseo un feliz día, por lo que varios de sus fans se pronunciaron de manera negativa, criticándola y señalándole que ella es mamá y no papá, a lo que afirmó que sí merece festejarse.

Sé que muchos pensarán que soy solo la madre de Nico y que no puedo ocupar el lugar del padre. También sé que le he explicado mucho que su papá nunca ha estado para apoyarlo. Pero después de 15 años merezco felicitarme por que he cubierto necesidades, he protegido todo con amor, le he enseñados desde andar en bici, hasta cuidarlo y educarlo para ser un gran muchacho", comenzó Buenfil.