Julio Ron, participante de 'Guerreros 2020', sorprende al presentar a su hijo en el Día del Padre

View this post on Instagram

No recordaba que era papu00e1 hasta que lobo llegu00f3 a darme un fuerte abrazo. Pensar que hace un mes lo encontru00e9 perdido sin su familia y desde entonces fui elegido por el. Felicidades a todos los papu00e1s que hoy les dieron un abrazo asu00ed de sincero ud83dude4cu2665ufe0f #felizdiadelpadre