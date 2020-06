Vadhir Derbez pone de cabeza a fans con sensual baile: "Sí te doy, papacito"

Ciudad de México.- El guapo actor y cantante, Vadhir Derbez, nuevamente ha demostrado ser el hermano más sexy, pues en un elegante traje ha puesto de cabeza a sus millones de seguidores en TikTok al realizar uno de sus sensuales bailes.

Vadhir con unos pantalones negros, una camiseta de botones blancas y unos tirantes ha hecho sus caras más provocativas mientras usa las cartas como una distracción antes de lanzarlas y comenzar con sus sensuales meneos de cadera.

Me encantas", "Sin duda eres el hombre más guapo", "Papacito mío", "Sí te doy y no consejos", "Me traes loca", "Qué bello", fueron algunos comentarios.