Estefanía Ahumada sale de Guerreros 2020 por una lesión ¡en la cabeza!

Gracias a cada uno de ustedes por todas las muestras de cariu00f1o que estoy recibiendo, soy Leona de corazu00f3n y en cada batalla lo deju00e9. A veces no depende de nosotros las cosas que pasan y desde lo mu00e1s profundo de mi, acepto y recibo con amor los obstu00e1culos de la vida, porque eso me hace mu00e1s fuerte para enfrentar la siguiente aventura ud83dudc4aud83cudffb Los Amo Profundamente u2764ufe0f Gracias a todos los guerreros y en especial a mis Leones ud83eudd81 @guerreros2020mx #yosoyleon #reality #tvshow #mexico