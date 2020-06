Mayrín Villanueva despotrica contra Televisa tras 'vileza': "Me pegó muchísimo"

Ciudad de México.- La reconocida actriz, Mayrín Villanueva, ha recordado en una reciente entrevista para Univisión una 'vileza' que Televisa cometió en su contra, por lo que despotricó en su contra por el acto en el año 2017.

Villanueva habló sobre dos ocasiones en los que sin previo aviso le quitaron dos protagónicos, pese a que en una ya había grabado varios capítulos, aunque solo dio el nombre de una que era para Televisa y de la otra no dio nombres ni para que televisora trabajaba.

Me prepararon como un año para hacer una telenovela, ya tenía el pelo, el vestuario, todo ya listo y a la mera hora, una semana antes me dicen '¿qué crees Mayrín? Que metieron a otra persona'. Bueno me fui a llorar a mi casa, tristísima. Ese me pegó muchísimo", dijo Mayrín.

Tras esto contó que reflexionó al respecto y se juro que no se encariñaría con otro personaje hasta interpretarlo, sin imaginarse que en 2017 Televisa mientras grababa En Tierras Salvajes la quitaría del papel principal y se lo darían a Claudia Álvarez, lo que la dejó en shock.

Yo decía hasta que no esté grabando ya no doy por hecho nada, no me encariño ni nada y la última fue la que también a la mera hora ya grabando entonces ya ni siquiera es eso, es cuando termine de salir la novela entonces digo que sí estuve en esa telenovela porque estuve grabando, hicimos el claquetazo", recordó Villanueva.

Tras esa 'vileza', la actriz de 49 años señaló que fue un duro golpe paea su "ego", pero aprendió que las cosas a veces pasan por algo y tal vez venía algo mejor para ella.

Esas cosas al ego le dan un zape durísimo porque te sientes… por qué yo no, o sea qué tengo mal que te tienen que quitar y no es cierto, ya cuando lo piensas dices a ver nada más no me tocaba, no era para mí este proyecto, algo mejor va a venir para mí y lo sueltas, lo dejas ir y ya no pasa nada", concluyó.

Fuente: People