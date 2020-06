Prometida de Fernando Carrillo cae víctima de los celos por una mujer más joven

Ciudad de México.- El actor, Fernando Carrillo, se presentó a una entrevista con el famoso conductor, Yordi Rosado, durante el diálogo, el artista contó acerca de ciertas cosas importantes de su vida y desmintió algunos rumores.

Entre todo lo que Carrillo reveló, fue que decidió no pasarle dinero de la manutención a su hijo, señalando que lo hizo para no prestarse al juego que la madre del menor intentó, pues mencionó que solo quiso abusar de él.

Lo único que a mi se me podría criticar de todas las cosas que dicen, es que no le paso la pensión alimenticia a mi hijo, porque he sido un padre abusado durante 11 años por una madre soltera que tuvo un hijo con un famoso y se creyó que me iba abusar toda la vida", confesó Carrillo.