Vicente Fernández quiere a su flamante nuera como modelo en su próximo videclip

Ciudad de México.- El cantante Vicente Fernández Jr., está disfrutando al máximo de su relación con la despampanante modelo Mariana González Padilla y hasta planes de boda e hijos ya tiene dentro de sus objetivos personales.

Pero no solo él está contento con ella, sino que su padre, don Vicente Fernández, ya le dio el visto bueno y hasta la quiere como modelo en su próximo videoclip, así lo reveló Vicente Jr. durante una entrevista para Suelta la Sopa.

Lee también: Danna Paola recibe tierno mensaje de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez reacciona

Y aparte, de él nació, como sabe que ella es modelo me preguntó si su compañía de discos la podía contratar, y yo se la pasé por teléfono y comenzaron a platicar", dijo Vicente Jr.

Por su parte, Mariana González, quien es 16 años menor que su pareja, confesó que está muy emocionada por la propuesta, pues considera a don Vicente “el mejor cantante”.

Te podría interesar: ¿Se van a TV Azteca? Conductores de 'Hoy' enfurecen con Televisa por drástica medida

Mi suegrito me invitó a hacer un video de su nuevo disco, y yo estoy feliz, para mí es un honor que me haya invitado, entonces próximamente me verán en el video del mejor cantante, don Vicente Fernández", expresó Mariana.