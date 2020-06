Ya hay fecha para la miniserie de Karla Luna donde se contará toda la verdad

View this post on Instagram

Hoy fue un du00eda bueno ... me siento fuerte ud83dudcaaud83cudffb la fortaleza mu00e1s grande se lleva en la mente, ahu00ed es el campo de batalla y yo voy ganando ... vamos guerreros de vida que esto no termina solo que uno lo quiera asu00ed ud83dudee1ud83dudde1u2694ufe0fu2764ufe0fud83dude4fud83cudffbud83dude4cud83cudffb siempre con Dios a mi lado ud83dudcaaud83cudffb