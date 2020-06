"Soy homosexual y adicto": Mauricio Clark y el día que reveló su orientación en televisión

Ciudad de México.- Quien fuera uno de los periodistas de espectáculos más queridos de Televisa, Mauricio Clark, se encuentra hoy constantemente metido en fuertes polémicas por declararse “curado de la homosexualidad”.

Y es que el conductor expresó hace unos días en redes sociales que se arrepiente profundamente de aquel momento de 2013 en el que decidió pronunciarse abiertamente gay en el programa Primero Noticias.

En aquel entonces tenía 32 años y además de revelar públicamente su orientación sexual confesó que era adicto a las drogas y que por esa razón estuvo internado en una clínica para su tratamiento y recuperación.

Clark también le dijo directo a la cámara del noticiero que sus preferencias las había ocultado y que este era el momento de enfrentarse a sí mismo con honestidad y sin tapujos.

Soy homosexual, o como dicen, soy gay , en esta producción me han apapachado. Esta decisión la tomo porque ya no quiero seguir aparentando y f ingiendo ser quien no soy , esta vez dejando a un lado mí soberbia. Soy Mauricio , soy un enfermo adicto y estoy aquí para decirles que lo único que quiero es vivir la vida".

Mauricio hizo las declaraciones en vivo durante la transmisión del programa, donde se había dedicado a informar sobre los temas del espectáculo.

De 2008 a la fecha, no me detendré con esta batalla (contra las drogas), hoy quiero que sepan lo que me pasa, tengo una enfermedad emocional, autodestructiva, no me compadezco ni me justifico y es porque no me acepto como soy y he vivido un largo viacrucis, enfrentarme a mí mismo con honestidad y sin tapujos."