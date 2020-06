Karla Panini se sincera con Laura Bozzo: "Me duele que la gente no me crea"

Ciudad de México.- La comediante regiomontana Karla Panini volvió a dar de que hablar, pues mientras se dice tranquila con su vida actual, negando que lo que la gente piense de ella no le importa, por otro lado parece estar buscando el perdón en los mexicanos, pues volvió a hablar del tema de la traición a Karla Luna, esta vez con otro personaje quizá más polémico que ella, Laura Bozzo.

Lo que por semanas se venía comentando por fin se concretó, la peruana tuvo la oportunidad de entrevistar a Karla Panini y Américo Garza, esto para intentar tocar puntos que quizá en las entrevistas pasadas que le hicieron a la pareja no se habían hablado, y en esta ocasión, la 'comare güera' dejó claro desde el inicio, que en su historia "no hay santos ni diablos".

Realmente no se dijo nada nuevo, pues Panini reafirmó lo que ya se ha dicho desde que salió a la luz que 'se metió' con el esposo de su amiga Karla Luna, sin embargo, al preguntarle Laura Bozzo que fue lo que más le dolió de esta situación, la regiomontana expresó su frustración por algo que ha venido negando.

Lo que más me dolió fue perder a mi amiga, porque era mi amiga, mi hermana, y me dolió también perder la creedibilidad de la gente, pues cuando antes me aplaudían hoy me odian".