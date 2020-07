Christian Estrada envía 'recadito' a Frida Sofía: "Que se encuentre una vida"

Ciudad de México.- El modelo y deportista, Christian Estrada, en una entrevista para el programa Hoy nuevamente ha enviado un 'recadito' a su expareja, Frida Sofía, pidiendo que deje de meterlo en sus peleas con su madre, Alejandra Guzmán, y que encuentre la felicidad y el amor que él quiso darle.

Estrada nuevamente negó haberle sido infiel a Frida, expresó que no desea más estar en ese drama pues quiere avanzar con su vida y buscar la felicidad y tener una familia como siempre ha deseado.

El joven participante de Guerreros 2020 nuevamente señaló que no tuvo nada que ver con Alejandra, y que no quiere seguir siendo parte de su pelea.

No fíjate que no, esos ya son problemas de familia, yo estuve con Frida Sofía y pues ya sus problemas son problemas de ellas, pero cuando me involucran a mi, ser todo un caballero, dar mi versión y contar mi verdad que fue dolorosa, entonces no me cuesta nada decir la verdad, porque mentiroso no soy", afirmó Estrada.