¡Mintió! Laura Bozzo exhibe engaño de Christian a Frida Sofía, ¿sí se acostó con 'La Guzmán'?

Ciudad de México.- Christian Estrada, el participante de Guerreros 2020, la noche del pasado martes 30 de junio fue descubierto en una mentira por Laura Bozzo sobre el polémico tema con su ex, Frida Sofía, misma que exhibió sin reparos, ¿será que sí se acostó con Alejandra Guzmán?

Como se sabe, desde hace más de un año la joven cantante acusó al deportista de haberle sido infiel con su madre, la famosa rockera, Alejandra, señalando que ello la llevo a decidir abortar el hijo que esperaba con él.

Estas acusaciones fueron negadas rotundamente por Estrada y 'La Guzmán', sin embargo, eso no detiene a Frida quien los sigue señalando, convirtiendo este tema en toda una polémica que sigue acaparando titulares con mucha frecuencia.

En está ocasión Bozzo ha decidido poner fin de una vez y ha sometido al joven a un detector de mentiras, el cual delató el momento exacto en el que dijo una mentira que dejo a todos los espectadores, incluso a la conductora, con la boca abierta.

El modelo no mintió sobre si le fue infiel o no con Alejandra, si se besaron o tuvieron una noche prohibida, cada una fue negativa y se confirmó que decía la verdad, pero cuando se le preguntó si aún sentía algo de cariño por Sofía el dijo que no, pero el detector saltó mostrando que mentía.

Al descubrirse que aún siente algo por la cantante todos se quedaron sorprendidos ya que por más de un año los ataques y reproches por impedirle ser padre han sido duros y crueles, al igual que las respuestas de ella, pero al final solo dijo que se trataba de un gran cariño por el tiempo y las cosas que se vivieron, que no era nada de amor, lo que el detector confirmó era verdad.

Fuente: TVyNovelas