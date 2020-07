Autoridades aseguran que Naya Rivera murió para salvar la vida de su hijo

View this post on Instagram

ud83dudca5 El hijo de #NayaRivera, de 4 anu0303os, fue hallado con un salvavidas puesto y le dijo a las autoridades que eu0301l y su madre se habiu0301an puesto a nadar en el lago, pero que ella no habiu0301a regresado al bote.u2060 Los oficiales dijeron que Rivera y su hijo eran las uu0301nicas personas a bordo de la pequenu0303a embarcaciou0301n cuando esta zarpou0301.u2060 Cuando el bote no regresou0301, el arrendador lo descubriou0301 a la deriva en el extremo norte del lago, unas tres horas despueu0301s de que Rivera lo rentara. Adentro de la embarcaciou0301n encontraron un chaleco salvavidas de adulto, junto con el bolso y la identificaciou0301n de la actriz ud83dudca5 ud83dudcf2 Mau0301s detalles en @noticiastelemundo o visita nuestro link in BIO y haz click en la foto ud83dudd17 #Naya #NayaRivera #Glee #California #venturacounty #lagoPiru #LakePiru #Piru #Rivera