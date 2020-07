Julián Figueroa conmueve con emotiva canción a Joan Sebastian: "Te amo papá"

View this post on Instagram

Ninguna combinaciu00f3n de palabras, podru00eda describir lo mucho que te amo y lo agradecido que estoy por haber sido testigo de tu hermosa luz. Espero que a travu00e9s de el lenguaje musical, pueda reflejar un poco mu00e1s lo mucho que te amo @joansebastian. Tu luz vive eternamente en mi alma u2600ufe0f13