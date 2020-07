"Sabrina deposita poco": Erick Farjeat vende cubrebocas para mantener a su hija

Ciudad de México.- La actual contingencia por coronavirus ha afectado a miles de personas en México, pues además de la enfermedad, muchas personas se han quedado sin empleos y han tenido que verse en la necesidad de trabajar en otras cosas en lo que pasa todo.

Tal ha sido el caso del exesposo de Sabrina Sabrok, Erick Farjeat, quien pasó de ser tatuador a vender equipo médico en las calles de la Ciudad de México, pues tiene que buscar el sustento para su hija, Meztli de 9 años, quien padece de sordera y autismo.

En entrevista para TV Notas, Erick ha comentado acerca de lo duro que la actual crisis sanitaria le ha golpeado a su economía, debido a que, tras el final de sus ahorros ha tenido que cerrar su estudio de tatuajes y su banda se quedó sin presentaciones.

Entre otras cosas, Farjeat, comentó que Sabrina le deposita una pensión, pero señaló que no es constante con los pagos, por lo que busca guardar ese dinero para un caso de emergencia en el que no pueda estar él.

Deposita cuando quiere, pues el último abono que hizo fue hace dos meses. Además, el dinero que deposita se queda en una cuenta que estoy dejando para que el día que yo falte, mi hija pueda tener ahí algo guardado para seguir viviendo. Entonces no lo toco para nada. Sin embargo, la cantidad que Sabrina manda es muy poca, pues no cubre ni la mitad de los gastos mensuales de mi niña", mencionó le ex de Sabrina Sabrok.