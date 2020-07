Zarelea Figueroa recuerda a Joan Sebastian con desgarrador mensaje: "Te llevaste mi alma contigo"

View this post on Instagram

13u202207u20222015 Desde hace 5 anu0303os tu silla estau0301 vaciu0301a,hace 5 anu0303os vi cou0301mo desplegabas tus alas y cerrabas tus ojos hermosos;esos ojos que en mis madrugadas con suerte y despueu0301s de tanto pensarte,logro ver en mis suenu0303os y me siguen dando La Paz que necesito. Hace 5 anu0303os te llevaste la mitad de mi alma contigo, desde entonces he tenido que aprender a amarte sin verte,sin tocarte,sin abrazarte, u00a1no! No ha sido fau0301cil,la vida sin ti no ha sido fau0301cil papau0301 pero la feu0301, la esperanza de volverte a ver y el amor que me dejaste han sido mis mejores aliados para seguir. Sigue brillando allau0301 arriba Papito @joansebastian Te ama: Zare u2764ufe0f