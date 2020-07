Sin dinero y abandonada por Televisa, exconductora de 'Hoy' da fuerte mensaje al borde del llanto

Ciudad de México.- Talina Fernández, locutora y conductora mexicana reconocida por sus décadas de trayectoria, sorprendió al volver a aparecer en el matutino Sale el Sol y esta vez acompañada de su nieta María, hija de la fallecida Mariana Levy.

La 'Dama del buen decir' reveló hace poco que a sus 74 años se encuentra sufriendo los estragos económicos de la crisis sanitaria, tras ser despedida de la radio en la que estuvo por 22 años.

Comentó que ya se terminó sus ahorros tras una larga carrera en Televisa, por lo que busca trabajo desesperadamente, aún fuera de la empresa en la que estuvo en programas como Hoy.

En el programa, Talina primero reprobó a una conocida revista de espectáculos por la nota que publicaron sobre ella y la periodista Lolita Ayala. Tras desmentir que Lolita la apoyara económicamente (la periodista lo comentó la semana pasada) afirmó que malinterpretaron lo que dijo, pues mientras que sí es cierto que no le ha dado dinero en sí, la ha apoyado emocionalmente.

La revista no tiene credibilidad. No tiene prestigio. Lo único que tiene son demandas porqué publica mentiras. Agarran y ponen algo que yo dije en tono de broma para enemistar a la gente. Quiero decirte mi Lola amada que lo que dije no fue así", aclaró.