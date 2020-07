¿Televisa lo vetó? Diego di Marco revela la verdad de su pleito con Legarreta en 'Hoy'

Ciudad de México.- Luego de meses de especulaciones sobre su rivalidad, Diego di Marco rompió el silencio y reveló la verdad sobre el pleito que tuvo con Andrea Legarreta hace algún tiempo.

En entrevista con Michelle Ruvalcaba para su canal de YouTube, el aclamado chico fitness negó que Televisa le haya puesto un veto por su situación con Andrea y aseguró que no ha podido ir al programa Hoy por su apretada agenda de trabajo.

También lee: Tras traicionar a TV Azteca, querida exconductora de 'VLA' sale de Televisa y se queda sin trabajo

Yo tengo una relación contractual con Televisa. No he podido ir a Hoy porque es el mismo horario y me dan la oportunidad de producir en el Heraldo", explicó.