Tras traicionar a TV Azteca, querida exconductora de 'VLA' sale de Televisa y se queda sin trabajo

View this post on Instagram

El equipo Leones ha perdido en la quinta semana de competencia y, a pesar de su excelente desempeu00f1o de esta noche, el pu00fablico decidiu00f3 que @jennygarciaoficial sea la eliminada... Sin duda una gran pu00e9rdida para los amarillos ud83dude14 #Guerreros2020 #MiGuerreroEstrella