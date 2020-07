Tragedia en TV Azteca: Ricardo Montaner recibe desgarradora noticia en 'La Voz'

Ciudad de México.- La tragedia se apoderó de TV Azteca durante la transmisión del pasado lunes 13 de julio de La Voz, pues al famoso cantante y coach, Ricardo Montaner, le dieron una desgarradora noticia antes de comenzar con el emocionante episodio, lo que lo hizo luchar contra las lágrimas.

El famoso y talentoso cantante fue cuestionado sobre porque estaba tan difuso en sus pensamientos, a lo que él confesó que perdió a un ser muy amado, su padrino, y que la noticia le llego poco antes de que comenzaran a grabar.

Algo me sucedió un minuto antes que ustedes entraran; algo que tiene que ver conmigo, mi familia, y justo me toca el knockout de ustedes y me emocionó particularmente porque una persona muy cercana a mí se fue al cielo hace escasos 30 minutos. Es mi segundo papá, alguien que me crió con mucho amor: mi padrino", reveló en vivo Ricardo.