Ninel Conde modifica su testamento para protegerse de su ex Giovanni Medina

Acapulco, Guerrero.- Todo parece indicar que Giovanni Medina está lejos de ceder la custodia de su hijo, pues desde hace 4 meses que tiene bajo su poder al pequeño Emmanuel alejado de su madre, Ninel Conde.

Es así como este jueves, la actriz y cantante reveló en una entrevista con De Primer Mano que se vio en la necesidad de modificar su testamento para proteger su bienes de la lucha legal que tiene contra su expareja .

Lee también: Paola Rojas y Televisa hunden a 'Zague' y exhiben humillante fracaso de TV Azteca

Por recomendación de mi familia tuve que hace un movimiento en cuestión de mi testamento hasta que esto se arregle, porque si van tras mis propiedades pues tuve que sacar a mi pequeño por ahora, entonces ya no van a poder por ahí si me quieren hacer algo.

Ninel también aclaró que no aceptará pagar pensión si el menor no volviera a su lado, pues asegura que todo este embrollo no es más que una venganza de Giovanni Medina por negarse a volver con él.

Te podría interesar: Angélica Rivera arrasa con TV Azteca: Carmen Muñoz y 'Al Extremo' fracasan frente a Televisa

Tampoco voy a permitir que me pidan alguna pensión porque esto es una venganza, yo no quise estar con él más, y todo nació a raíz de eso, donde en una comida él me dijo ‘vamos a volver’, yo me fui de viaje, no le dije que sí y regresé y pues había una denuncia de abandono de menor.

Fuente: De Primera Mano