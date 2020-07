Tras supuesto veto en Televisa, Angélica Vale reaparece y da angustiante noticia

View this post on Instagram

Mi querido Gus... Me vas a hacer mucha falta, tu risa, tus mensajes de alegru00eda, tus ganas de seguir haciendo reu00edr al pu00fablico. Te debo ese viaje a Costa Rica con mi familia. u00a1Te quiero! u00a1Gracias por siempre haber creu00eddo en mi! u2764ufe0fud83dude4fud83cudffc Descansa en paz amigo... ud83dude18