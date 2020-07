Adrián Cue revela quién es la madre de su hija y algunos secretos de su paternidad

Ciudad de México.- El presentador de Enamorándonos, Adrián Cue, mediante una entrevista para el TV Notas, reveló algunos secretos sobre su paternidad.

No, y ha sido doloroso no ver a Ariana durante esta pand...; obviamente hablamos todos los días y me platica que ya está aburridísima, que ya quiere regresar a la escuela. Es un sacrificio estar lejos, cuando estamos en la misma ciudad", dijo.

Podría interesarte: Tras traicionar a TV Azteca, exconductor de 'Ventaneando' sería vetado de Televisa por humillar a Galilea

En su mensaje habló sobre el distanciamiento que tiene con ella debido a la crisis sanitaria, aunque asegura que todos los días está en contacto con ella.

No. Es un tema familiar complicado, un poco enredado y muy fuerte, y como todas las familias, nosotros tenemos nuestra historia. Mi hija vive con mi mamá y con mi hermana, y yo funjo como el padre que no tiene y soy quien se hace responsable de la educación y de todo”, dijo.

Lee también: Cambios en Televisa: Nuevo integrante llega a 'Hoy' y dejaría a querido conductor sin trabajo

Adrián fue muy claro, en que no es el padre biológico de la niña, al mencionar que es de su hermana, sin embargo ella no pudo hacerse cargo, por lo que él quedó como su progenitor.

No, en realidad es algo que no he dicho. Mi hija es la hija de mi hermana, la tuvo cuando tenía 17 años y yo soy quien se hizo cargo de ella, porque mi hermana no estaba en condiciones, ni en edad, ni en madurez para poder hacerse cargo de una bebé, y el papá biológico nunca figuró ni se responsabilizó… y por eso yo soy el papá de Ariana”, indicó.