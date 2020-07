Ex de Jessica Cediel ya no quiere el anillo y lo destrozan por 'traumado': "Ponle tierrita"

View this post on Instagram

ud83dude0cPor Dios, son 6 meses despuu00e9s y au00fan no ha devuelto el anillo ... Puedes tenerlo Ha habido meses de oportunidades para regresar y he intentado recoger en persona y tambiu00e9n resolver. Entonces, el problema esta vez fue que todos dijeron que tal y tal en lu00ednea al respecto hizo que fuera necesario para el regreso del anillo y el cierre de este caso. Tengo una soluciu00f3n su00f3lida, vamos a curarme y etiquetarme en su u00faltima foto con un mensaje u0026#34;Mack dijo que puedes tener el anillou0026#34; estu00e1 hecho. Dios estu00e1 realizando una cirugu00eda en mi corazu00f3n y alma, es hora de dejarlo irud83dudc4dud83dude07ud83dude0c - by God itu2019s 6 months later and yet to return the ring....You can have IT Thereu2019s been months of opportunity to return and Iu2019ve tried to pick up in person , and also resolve. So the problem this time was that everyone said such and such online about it made it feel necessary for the return of the ring and the closure of this case. I have a solid solution letu2019s heal and tag me in her last photo with a message u201cMack said you can have the ringu201d it is done. (You dont have to return it) God is performing surgery on my heart and soul itu2019s time to let it goud83dude4fu2764ufe0fud83dude4f#godshandinmylife