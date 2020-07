Luisito Comunica y Rayito: A un año del escándalo, ¿qué fue de los youtubers?

Ciudad de México.- Ha pasado poco más de un año de un escándalo que marcó para siempre la vida de dos youtubers que además de todo, fueron amigos por un buen tiempo, sin embargo,la vida y la famosa chica Badabun, Lizbeth Rodríguez, quien se jacta de 'exponer infieles', los comprometió a ambos en una dinámica que dejó en entredicho la lealtad de Rayito y la honorabilidad de Luisito Comunica.

En aquella ocasión la tan críticada youtuber surgida de las entrañas de Badabun, le pidió a Rayito que le dejara revisar su celular, como lo hace con quienes participan en su programa 'Exponiendo Infieles', sin embargo, el afectado por ese 'juego' fue Luisito Comunica, pues se encontró con una conversación por la que se le acusó de serle infiel a la 'Chule', su entonces pareja.

Tras lo ocurrido, comenzaron los rumores de ruputra, no solo en la relación con 'Chule', sino también la amistad con Rayito, versiones que después se confirmarían pues Luisito si terminó con su pareja y la amistad con el youtuber también terminó sin hacerlo oficialmente.

He aprendido también que hay personas que, aunque tu sepas que no son malintencionadas y aunque tu sepas que son buenas personas, está mejor tenerlas un poquito distanciadas, porque, aunque sus intenciones no sean malas y aunque los quieras muchísimo y los aprecies como no tienes idea, hay personas que tal vez te van a causar problemas”.