Jorge Reynoso: De la gloria en Televisa y TV Azteca a ser detenido por abuso de menores

ud83dudc46 #jorgereynoso arrestado por autoridades del condado #hidalgotx con cargos de asalto sexual a un menor y su fianza es de 30,000.00... La detenciou0301n seguu0301n los archivos de la corte la llevou0301 a cabo el depto. Policia de Edinburg y se realizou0301 hoy y se le impuso una fianza de seguridad en efectivo de 30,000 dou0301lares. El reconocido actor mexicano ya habiu0301a sido detenido en agosto 2019....no esta claro si esta nueva detenciou0301n estau0301 relacionada al mismo caso.