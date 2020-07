Joaquín Muñoz nuevamente insiste en que Juan Gabriel sigue vivo y está en Morelos

Ciudad de México.- Desde que sucedió el lamentable fallecimiento del cantante, Juan Gabriel, su exrepresentante, Joaquín Muñoz, no ha hecho otra cosa más que declarar que su amigo y cliente aun sigue con vida.

Ahora, a pesar de que se encuentra demando por el albacea de 'El Divo de Juárez', Guillermo Pous y su hijo, Iván Aguilera, quien es considerado como el heredero legítimo, Muñoz aún sigue proclamando su propia verdad.

Lee también: "Teporocha": Elenco de 'VLA' exhibe a conductora por llegar 'borracha' al programa

Este miércoles 22 de julio, el exrepresentante atendió una entrevista para el programa de espectáculos, En Vivo, donde de nueva cuenta expresó que Alberto Aguilera, mejor conocido como Juan Gabriel, sigue con vida, en Morelos.

Lee también: Golpe a TV Azteca: Tras volver a 'Ventaneando', Televisa da dura noticia a Chapoy

Después, se le preguntó si es que padecía de sus facultades mentales, pues han existido dichos y rumores de personas que afirman que él no se encuentra del todo bien mentalmente.

Ya te dije anteriormente, a mi no me importa lo que me diga la gente, que digan lo que quieran", expresó.