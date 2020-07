Paola Durante sale en defensa de Bárbara Mori y niega que le fue infiel a Sergio Mayer

Ciudad de México.- Luego de que surgiera el escándalo entre la actriz, Bárbara Mori con Sergio Mayer, Paola Durante, la famosa prima de la artista, salió en su defensa.

Supe que no fue como muy buena relación. Sí era muy controlador y no lo culpo, la verdad es que Bárbara es una niña muy bonita y era obvio que fuera muy celoso", dijo Paola Durante.

Durante, explicó como fue que ella y Mori conocieron a Mayer en un antro de la Ciudad de México, donde supuestamente él se enamoró casi al instante.

Entre otras cosas, negó rotundamente la supuesta infidelidad que se le adjudicó a Bárbara, pues se mencionó que, durante su matrimonio con el exGaribaldi, ella tuvo un romance prohibido y fugaz con el actor Christian Meier.

Bárbara no es así, no creo. También le han inventado muchas cosas porque no habla, no da entrevistas, no creo que le haya sido infiel para nada, no lo creo", dijo.