"Como amigo es una gran persona": Marjorie impacta al hablar de Julián y llora al recordar polémica

Ciudad de México.- Marjorie de Sousa relató a detalle su historia con Julián Gil y no pudo evitar romper en llanto al hablar de los momentos en los que se sintió "fracturada" por todo lo que pasó después de su separación.

En una plática con la periodista Mara Patricia Castañeda, la actriz venezolana compartió que su romance con el intérprete argentino acabó el mismo año que inició, ya que el tema de la distancia y la agenda apretada de ambos causó estragos en su relación.

En el 2011 fuimos novios, no duramos porque él tenía un proyecto aquí, yo me quedaba en Miami", explicó Marjorie a Castañeda, además de asegurar que sí considera que es difícil mantener una relación con alguien del medio.

Lee también: Televisa 'destroza' a TV Azteca: Nuevo integrante llega a 'Hoy' y 'hunden' a 'VLA'

Marjorie recordó que se reencontró con Julián en la telenovela Hasta el fin del mundo, donde ella era protagonista y él el antagónico. La también modelo describió que estando en el proyecto comenzaron una bonita amistad, e incluso se refirió a su expareja como una persona que sabe cómo ser un buen amigo.

Ahí nos reencontramos, nos hicimos muy buenos amigos ahí. Nos empezamos a hablar, a tratar como amigo. Como amigo es una gran persona. Y pues nada, ni siquiera después de eso estuvimos juntos (románticamente), (fue) mucho después, como a los dos años, él tenía una relación, yo estaba saliendo con otra persona", dijo Marjorie, aclarando que las relaciones con otras personas ocurrieron tras su primera separación.

Lee también: Ni Belinda ni alumna en 'La Voz Azteca': Ángela Aguilar sería la mujer que conquistó a Christian Nodal

Marjorie sorprendió al decir que, una vez que acabó la novela, ellos siguieron siendo amigos e incluso Julián Gil se volvió muy cercano a su mamá y a otros amigos de ella.

Sin embargo, años más tarde se reencontraron en otro proyecto televisivo, Sueño de amor, y fue ahí cuando iniciaron un romance efímero del que "nadie sabía". El fruto de ese amorío fue el pequeño Matías, por quien ahora mismo siguen enfrascados en una polémica batalla legal.

Lee también: Elenco de 'Hoy' expulsa del foro a querido conductor de Televisa: "Aquí hay reglas"

Con el tiempo regresamos y las cosas no salieron como pensábamos y ya. Pero salió mi hijo que es un bombón", expuso.

Al ser cuestionada por Mara sobre cómo se ha ido transformando tras cumplir el sueño de ser mamá, Marjorie de Sousa describió que un "trabajo interno muy fuerte" y que se encontró muy sensible durante esa etapa. Después aparentemente se refirió a las polémicas con Gil como algo que no la ayudaba a salir de su situación.

Pasaron muchas cosas que también como que no me ayudaban a terminar de estar al 100, te puedo decir que ahorita siento que estoy recuperando a Marjorie, porque sí fueron momentos de mucho aprendizaje, no ha sido nada fácil, pues valió la pena todo por verle la cara a mi hijo y por verlo sonreír", dijo.

Lee también: Tras dejar las novelas, Michelle Vieth deja boquiabiertos a todos al hacer esto en Televisa

Me tocó vivir esto, nos tocó vivir esto y pues ya, de eso aprendí muchas cosas, valoré mucho a la gente que tengo al lado, valoré aún más a mi mamá, y entendí las personas que se fueron, valoro mucho más las cosas", agregó.

Marjorie se quebró al decir que en un determinado momento no tenía ánimos ni para salir de la cama, pero su mamá la hizo entrar en razón y le pidió que no la dejara sola a ella y a Matías. Asimismo, la venezolana expuso que buscó ayuda de un coach que le recomendó ejercicios de meditación y otras disciplinas para ayudarla a salir adelante.

Lee también: Eduardo Capetillo: Tras desprecio de Televisa y 'veto' de TV Azteca, así luce y ahora vive así

Te juro que es de los momentos donde más ciega he estado, donde más rota, yo sentía que caminaba sobre vidrio y yo creo que ya había llorado tanto que ya no sentía los vidrios en los pies. Era una cosa tan rara, era como un robot, o sea, estaba como en automático, pero me sentía tan fracturada", expuso.

Finalmente, cuando Mara le comentó que en un determinado momento ella fue considerada la "villana" de la historia en toda la polémica con Gil, Marjorie afirmó que ella no se sentía capaz de hablar, y que le afectó mucho que se dijeran falsedades de ella.

Más la manipulación, decir cosas que no eran ciertas, y yo no podía, no podía ni hablar. O sea, emocionalmente no podía conmigo, estaba de verdad muy triste. El sueño de mi familia se vino abajo, el verme sola era como, yo creo que todas las mamás lo sienten, que es una gran responsabilidad", dijo.

Fuente: Grupo Fórmula y YouTube/Mara Patricia Castañeda