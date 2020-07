Hija de Cristian Castro teme por la vida de su abuela Verónica: "Si le pasa algo me muero"

Bogotá, Colombia.- Durante su reciente entrevista para el programa de espectáculos, De Primera Mano, Rafaella, la hija del famoso cantante, Cristian Castro, habló sobre cómo vive la actual contingencia por Covid-19 en Colombia.

La niña de 6 años explicó, que extraña mucho a su papá, de quien quedó distanciada desde que inició el aislamiento social por coronavirus, pues aseguró que siempre la consiente en todo.

Mi papá es una bendición para mí, me compra lo que yo quiera, es muy bonito conmigo", aseguró Rafaella.

No obstante, la menor comentó haberse preocupado bastante por la noticia del reciente temblor que sacudió a México, pues temió por la vida de su abuela, Verónica Castro, a quien ama demasiado.

Le mandé un mensaje porque estaba muy preocupada, por eso del terremoto, mi mamá me mostró que unas casas se estaban cayendo y se estaban partiendo, me sentí como aterrada, porque mi abuelita, si le pasa algo a ella yo me muero", mencionó le joven preocupada.