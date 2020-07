¿Mala madre? Hija de Angélica Rivera la traiciona y revela que la abandonó cuando era bebé

Ciudad de México.- La mañana de este viernes 3 de julio la cantante e influencer, Fernanda Castro, quien es hija de Angélica Rivera y 'El Güero' Castro', estuvo muy activa en su cuenta de Instagram y realizó una dinámica de preguntas y respuestas con sus 90 mil seguidores.

La popular hija de 'La Gaviota' hizo algunas revelaciones de su vida privada, sin embargo, lo que más llamó la atención fue que contó una anécdota poco conocida de la exactriz de Televisa.

Además de declararse fan de Destilando Amor, Fernanda traicionó a su madre y reveló que cometió un grave descuido que las pudo separar para siempre.

Resulta que 'La Gaviota' la dejó olvidada en un centro comercial cuando ella era apenas una bebé y lo recordó entre risas.

Mi mamá una vez me olvidó en una tienda, cuando tenía meses, me olvidó en una carriola y me encontró después y entró en pánico y me perdió por unos minutos", explicó la joven.