Paty Manterola cuenta sobre la vez que fue discriminada en EU y cómo lo enfrentó

Ciudad de México.- Patricia Manterola, como varios latinos, ha sido víctima de discriminación en Estados Unidos, y en estos momentos en donde se viven protestas por racismo y xenofobia en ese país, la artista recordó el incidente que tuvo con unos vecinos por sus orígenes mexicanos.

Compré una casa y se estaban haciendo los arreglos de remodelación. La mayoría de los trabajadores eran latinos y mexicanos. Un vecino se le acercó al jardinero y le preguntó si sabía quién era la persona que se estaba mudando a la casa", relató Manterola en entrevista para el programa Suelta la Sopa.

Posteriormente, Paty aseguró que su vecino del barrio West Hollywood, en California, al conocer que la dueña era una famosa actriz de México, no lo tomó de la mejor manera y dijo: "Ay no puede ser, en este barrio no viven mexicanos".

Sin embargo, lejos de incomodarse o confrontarlo, optó por una mejor opción. "Me arreglé, me puse guapísima y compré unas galletas y fui a llevárselas al vecino. Le toqué su puerta y le dije que me iba a mudar en unos días, que era actriz y también mexicana", concluyó.

Con información de: Agencia México