Don Eric del Castillo revela si su hija Kate del Castillo lo ayuda económicamente

Ciudad de México.- El actor, Eric del Castillo, mediante una entrevista para el programa De Primera Mano, habló de la difícil situación económica que vive, debido a que tiene ocho meses sin trabajar.

A pesar de la falta de empleo, el histrión señala que al menos tiene para comer, pues se ha puesto a gastar sus ahorros en lo que todo esto se soluciona, pues lo teatros permanecen cerrados aún.

Cuando se le preguntó sobre si su hija Kate lo apoya económicamente, el fue tajante al decir que no ocupa apoyo con los gastos, además de preguntar de donde salió tal cosa.

Mira yo no sé de donde salió que me hija Kate me ayuda con los gastos, no sé a que te refieres, pero no es así, no es necesario", dijo.