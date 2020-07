Tras descubrir su homosexualidad, ex de Mauricio Mejía rompe el silencio

Ciudad de México.- El actor, Rafael de la Fuente, uno de los nombres que destacaron entre la lista de amantes de Mauricio Mejía, la cual presentaron en TV Notas, respondió a esa publicación y contó su experiencia gay.

Desde mi experiencia personal para mí fue un conflicto muy grande porque yo no quería lo que estaba sintiendo, o sea yo tenía un rechazo muy profundo por eso y fueron muchísimos años, incluso después de haber asumido, de haber entendido quien yo era, todavía tenía un conflicto interno y una homofobia internalizada que no me permitía sentirme bien acerca de quien yo era o acerca de mis comportamientos”, dijo.

Cabe mencionar que antes de estar con el histrión el no hacía publica su sexualidad, por lo que el venezolano sorprendió a sus fans con tremenda revelaciones.

En su relato, Rafa explica que el camino para asumir su orientación no fue fácil, pues incluso llegó a rechazarse por sus preferencias, al tener miedo de que se le juzgara.

a finales de los ’90, principios de los ’00 fue que yo me di cuenta que tenía esta naturaleza, que tener intereses femeninos a la misma vez que tenía intereses masculinos, estaba mal, pero se puso peor cuando comencé a tener atracción sexual por los varones, entonces no quieres someterte a un rechazo de la cultura de la sociedad", indicó.

Tras haber salido del clóset, el histrión señala que se sentía mal, sin embargo con el paso del tiempo se fue aceptando, al ver a personas que no tenían al rechazo y simplemente se divertían.

Cuando salí del clóset a los 20 o 21 años, me sentía invisible y reprimía la homosexualidad pero al mismo tiempo había una conciencia que sabía mi verdadera esencia por más que trataba enterrarla porque no veía a nadie a mi alrededor con quién identificarme, entonces crecí con problemas de depresión en Venezuela pero cuando llegué a Estados Unidos, dejar a las personas que me conocían y conocía me ayudó a ver gente gay", dijo,