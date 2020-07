¡Sí hay reconciliación! Chiquis Rivera y Lorenzo disfrutan de su amor en Ensenada

View this post on Instagram

Pues ...., les cuento que Chiquis y Lorenzo estau0301n en Ensenada junto esta foto fue aproximadamente hace 35 min osea como alas 10:00 pm ( hora de Los Au0301ngeles ) en un Oxxo !! Gracias Amiga tuu0301 muy bien @bridggittem ud83dude01 #elchismenoduerme u201cPara q brincar tanto ,estando el suelo tan parejou201d #asilascosas #chamonic