TV Azteca alimenta el drama de la familia Luna con emotiva entrevista a Erika

Ciudad de México.- El drama de la familia Luna en disputa con Américo Garza, ex de la fallecida comediante Karla Luna, parece no tener fin, y la televisora TV Azteca, a través de programas como 'Ventaneando' siguen alimentando el morbo de este pleito cuyo objetivo es que las niñas que Américo y Luna procrearon vean a su familia materna.

Para esto, el programa 'Ventaneando' le otorgó el derecho de replica a Erika, quien se ha enfrentado ya desde hace tiempo a Américo por el tema de las niñas, además de la traición que junto con Karla Panini le cometieron a su hermana, y en esta charla pidió nuevamente al empresario que le permita a las pequeñas convivir con su familia.

A pesar de que Américo ha dicho en repetidas ocasiones que el no tiene ningún problema con que sus hijas convivan con la familia Luna, incluso los acusa de mentirosos, pues señala que se ha intentado comunicar con ellos y no le responden, Erika, insiste en que el ex de su hermana no les deja ver a las menores.

Con el llanto y el dolor a flor de piel, y con su abogado por un lado, Erika indicó que no se cansará de luchar para que las hijas de Karla Luna regresen con su familia, pues todos los días reza para que este encuentro se dé, a pesar de los intentos del padre por separar a las niñas de sus tíos, hermanos y abuelos.

