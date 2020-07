Yolanda Andrade relata que tiene una lucha constante para no recaer en el alcoholismo

Ciudad de México.- Luego de que la conductora sinaloense, Yolanda Andrade hablara de la situación ente Verónica Castro y Cristian, informó de como le ha hecho para dicha situación no le provoque una recaída al alcohol.

En su mensaje, la presentadora señala que hasta el momento lleva 10 años en sobriedad, sin embargo teme que en cualquier momento pueda recaer, al verse envuelta en múltiples problemas.

Todos los días me habla mi mamá y me dice 'hija, cómo estás, hija no se te vaya a antojar, yo creo en ti, en tu fortaleza, en tu sabiduría'. Porque cualquier persona que tiene mi enfermedad, con esto que estoy viviendo también, obviamente es muy fácil que ahorita agarre un trago y tenga una recaída", dijo.

Aunque señala que su madre siempre está al pendiente de ella, asegura que su fuerza de voluntad la ha llevado a no probar la bebido, pues sabe lo mucho que sufrió para dejarla.

Pero como yo vivo el sólo por hoy, no puedo mentir y no uso el escudo de Diosito quién sabe qué y voy y escupo cosas, como otras personas. Esta enfermedad es muy traicionera y sí la he pasado mal, y tengo una madrina que se llama Gabriela y me apoya, todos los días está conmigo porque la peor pen... sería recaer", agregó.