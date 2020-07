De esta atrevida forma, Patty López de la Cerda se despide de sus 33 años

View this post on Instagram

u00daltimo du00eda de 33 au00f1os.. Hoy me despido de los 33, un au00f1o de demasiados cambios. Sin duda siempre voy a recordar esta etapa como un momento de mi vida que me hizo crecer, que me hizo reencontrarme con quien soy de verdad y con mi lado mu00e1s autu00e9ntico. Les puedo decir que llego a este punto de mi vida, estando muy en paz y en mi versiu00f3n mu00e1s real.. Sin tanto aparentar y sin tanto querer ser algo diferente a lo que en realidad soy. Creo que no hay nada mu00e1s increu00edble que eso y me siento muy agradecida y emocionada por las sorpresas que puedan traer los 34. No me asusta la edad, no me asusta decir cuantos au00f1os cumplo, al contrato, me hace muy feliz compartirlo con ustedes y decirles que me siento mejor que nunca. Los quiero y les agradezco siempre ser parte de mi camino, de mis cambios y de mi evoluciu00f3n personal ud83dudc9c