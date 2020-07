Con 8 meses de embarazo, actriz de El Señor de los Cielos se muda de casa en plena crisis sanitaria

Ciudad de México.- La actriz, Erika de la Rosa, mediante su cuenta de YouTube, compartió que ahora que está en la espera de su segundo bebé, ha tenido que mudarse de casa en plena crisis sanitaria.

Cabe mencionar que ella se ha vuelto muy famoso debido a su participación en el serie El Señor de los Cielos, por lo que con el paso del tiempo se ha ganado el cariño de la gente.

En su mensaje, asegura que su pasado hogar significaba mucho para su familia sin embargo buscan más comodidad en un nuevo departamento.

Ante estos cambios, la actriz señala que ella y su hija tuvieron que quedarse en casa de su hermana Érika, pues no podían habitar un inmueble que carece de muebles, y más al estar en estado de gestación.

Tuvimos que venir a recibir ciertos muebles y todavía no termino de recibirlos todos, todavía me van a hacer trabajo de carpintería, hoy vienen a pintar algunos cuartos y nos vamos a refugiar en la casa de mi hermana porque nos tenemos que cuidar mucho", contó.

Estoy en la semana 33 y yo sinceramente no creo llegar a la 40 que es la última, siento que este muñeco va a salir antes, entonces tenemos hasta el 1 de agosto para terminar de recibir todo, que lleguen los muebles que lleguen, lo que se retarse pues se retrasó, ya no llegó, y llegará hasta diciembre porque naturalmente hasta que nazca el bebé no voy a dejar entrar a nadie a la casa, vamos a estar muy restringidos en cuanto a visitas por obvias razones y la mudanza quedará en segundo plano", finalizó.