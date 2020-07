Conductor recuerda el día que estuvo en peligro de muerte en grabaciones de programa de Televisa

Ciudad de México.- El conductor, Yordi Rosado, mediante su canal de YouTube, reveló que arriesgó su vida en la carrera de botargas, una sección exitosa del programa Otro Rollo.

A mí se me ocurrió el tema de las botargas porque una vez vi la película 'Nueve meses', de Hugh Grant... lo que no medí fue que cuando me traen el traje de abejita para la primera carrera, me doy cuenta que las botargas de los equipos de futbol que llegaron al estadio, eran botargas profesionales", explicó.