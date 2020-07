Actriz de 'Mission: Impossible 2' recuerda la "pesadilla" que vivió al grabar con Tom Cruise

Estados Unidos.- Thandie Newton recordó el mal momento que vivió junto a Tom Cruise, durante la segunda parte de Mission: Impossible del año 2000.

Durante una entrevista, Newton recordó lo "asustada" que estaba de Cruise en ese momento. "Era un individuo muy dominante. Se esfuerza mucho para ser una buena persona. Pero la presión. Él toma mucho. Y creo que tiene la sensación de que solo él puede hacer todo lo mejor que se pueda".

No creo que haya sido una escena muy bien escrita, me enojo con él. Estamos frustrados el uno con el otro. Tom no estaba contento con lo que estaba haciendo".