¿Crisis en Televisa? Exhiben a producción de 'Hoy' por volver a 'robar' ideas a 'VLA'

Hoy nos acompau00f1u00f3 @pablorlemus quien se hizo viral por aceptar el reto de mu00e1s lagartijas en piru00e1mide ud83dudc4fud83cudffb El agente se ha convertido en un ejemplo; imparte acondicionamiento fu00edsico a sus compau00f1eros, plu00e1ticas motivaciones y ha sido parte del equipo de atletas paralu00edmpicos que representa a Mu00e9xico.