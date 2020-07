Increíble: Concursante de 'La Voz Azteca' sorprende a coaches y pone a Belinda ¡de rodillas!

Ciudad de México.- El show más exitoso del momento, La Voz Azteca, cada vez se pone más emocionante, pues se han ido mostrando a futuras estrellas con grandes talentos para la música.

Algunos incluso han logrado hacer erizar la piel del público y los jueces, Christian Nodal, María José, Ricardo Montaner y Belinda.

En la transmisión del pasado lunes 6 de julio, pasó algo totalmente increíble, luego de que la concursante, Prudence, pasara a interpretar el tema Dream On, de Aerosmith, con el cual hizo que los famosos voltearan sus sillas casi de inmediato.

De entre todos los coaches, Belinda fue quien más quedó impresionada por la actuación de la joven de 25 años sobre el escenario, pues no solo le aplaudió, sino que hasta se arrodilló al no poderlo creer.

A mí es muy difícil que me sorprendan y pocas veces me he sorprendido como contigo. Si yo estuviera del otro lado, yo sería tu fan número uno; eres de las artistas que yo seguiría, estaría afuera del hotel esperando a que me dieras un autógrafo, estaría ahí esperando que me dijeras algo bonito, que me saludaras", reconoció Belinda.