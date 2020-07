"Creo que es bueno conocer gente": Sebastián Zurita revela usar apps de citas

Ciudad de México.- El joven actor y productor, Sebastián Zurita, recientemente ha dado de que hablar, pues su nueva serie, Cómo sobrevivir soltero ha sido todo un éxito en la plataforma de streaming, Amazon Prime.

Recientemente, el hijo de Humberto Zurita y Christian Bach, habló abiertamente de su situación sentimental de hoy en día, en entrevista virtual para el programa de espectáculos, De Primera Mano, pues lleva 5 años soltero.

Además, el artista confesó, que luego de 4 años radicando en los Estados Unidos, ha recurrido a utilizar aplicaciones de citas para conocer gente nueva.

Yo lo he hecho, he conocido gente nueva, como lo digo, nuestra vida de actores a veces es compleja por que no estás en un solo lugar nunca, entonces pasa que estas en Estados Unidos y dices, 'pues qué onda, a conocer a alguien ¿no?'", afirmó Zurita.