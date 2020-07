Lolita Ayala sorprende con increíble ayuda en medio de la contingencia por Covid-19

Ciudad de México.- A pesar de que actualmente se encuentra fuera de la televisión y de la mirada publica, la exconductora de noticias, Lolita Ayala ha buscado la forma de poder ayudar a quienes más lo necesitan durante la actual contingencia por Covid-19.

Luego de que comenzara el confinamiento social para prevenir el coronavirus, Lolita buscó levantar la fundación, Sólo por ayudar, pues se puso en los zapatos de gente pobre que se quedó sin trabajo.

Gracias a esta colecta, miles de familias necesitadas en México lograron salir adelante. A pesar de que consiguió un gran logro, la Ayala pidió más apoyo, pues menciona que este es un tiempo bastante difícil para las fundaciones.

Ya casi nadie me deposita o lo hacen muy poco, entonces ya no puedo estar ayudando como yo quisiera, me pongo en los zapatos de la gente pobre que se quedó sin trabajo y que no tiene de que comer ni ellos, ni sus familias y la verdad si soy empática me duele mucho. Trato de ayudar lo más que puedo, aunque ahora a las fundaciones no está yendo muy mal", mencionó la exconductora.