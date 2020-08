¿De vuelta a la soltería? Actor de Televisa habla acerca de su proceso de divorcio

Ciudad de México.- Recientemente, el actor dominicano, Juan Vidal informó que estaría pasando por un terrible bache emocional con su esposa, Naty Acosta, incluso, en un programa de televisión reveló que se estarían separando.

En una entrevista con los medios de comunicación, el galán de telenovelas habló acerca de esto y reveló, que, a pesar de no estar divorciados, si han mantenido la distancia como pareja.

Lee también: Cambios en TV Azteca: Tras veto de Televisa y dejar 'Hoy', querida conductora llega a 'VLA'

Todavía no hay divorcio, pero si estamos claros en el tiempo que nos tomamos, en la separación, que la niña no sea afectada, que vea amor todo el tiempo entre papá y mamá, que no haya ningún tipo de discrepancias, pero no se finiquitado nada todavía, se supone que hasta ahora estamos de acuerdo", aseguró Vidal.