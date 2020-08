Lady Di sabría de su fallecimiento; enviaría carta que lo demostraría ¿y que acusa a la Reina Isabel II?

Reino Unido.- Nuevamente se ha revivido la teoría de que Lady Di sabía perfectamente que el día de su fallecimiento estaba muy cerca, pues poco antes enviaría una carta en la que se demuestra que no le queda mucho tiempo, incluso en esta culpa a un miembro de la Corona por este terrible accidente en el puente de París, ¿acaso se trata de la Reina Isabel II?

Hace poco Vanidades revivió la teoría de que la Princesa Diana estaba enterada que muy pronto iba a morir, por lo que le habría enviado a su mayordomo 10 meses antes del accidente de auto en el puente de París una carta en el que dice temer por su vida.

Estoy sentada aquí en mi escritorio en octubre, deseando que alguien me abrace y me dé valor para mantenerme fuerte y con la cabeza en alto. Esta particular fase en mi vida es la más peligrosa", se comparte de acuerdo a la fuente.