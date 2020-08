Arturo Carmona confiesa si interpretará a Américo Garza en serie de Karla Luna

Ciudad de México.- Mucho se ha hablado sobre el escándalo de Américo Garza, Karla Panini y Karla Luna, pues aunque es algo que sucedió hace algunos años atrás aun hoy siguió generando controversias.

Pues se llegó a saber, que la familia Luna estaría buscando producir una serie de televisión, un programa donde se buscaría contar la verdad del polémico caso de traición e infidelidades.

Tras esto, se comenzaron a especular toda clase de rumores acerca de quienes conformarían el casting de actores, pues rápido se señalaron a posibles candidatos para contar la historia a por medio de episodios.

Uno de los artistas que más resonaron para interpretar al empresario, Américo Garza, fue Arturo Carmona, quien ya ha estelarizado varias telenovelas, en una reciente entrevista con los medios de comunicación reveló si esto era cierto.

A mi todavía no se me ha hecho una propuesta formal y si así sucediera, yo no tendría problema en poder interpretar a un personaje ya muy polémico, sobre todo en esta historia que todo el mundo queremos conocer”, dijo Arturo.